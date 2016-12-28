«Коламбус» продлил рекордную победную серию

«Коламбус» одержал победу над «Бостоном» (4:3) и продлил свою выигрышную серию.

Теперь победная серия «голубых жакетов» насчитывает 13 матчей, что является лучшим результатом в истории клуба. Кроме того, «Коламбус» набирает очки в 15 матчах подряд, что тоже является рекордом.

Обновил свои рекордные показатели и голкипер Сергей Бобровский, который приводит свою команду к победам в 11 матчах подряд.

Следующий матч «Коламбус» проведет в ночь на пятницу в гостях с «Виннипегом».