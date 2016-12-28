«Коламбус» продлил рекордную победную серию
«Коламбус» одержал
победу над «Бостоном» (4:3) и продлил свою выигрышную серию.
Теперь победная серия «голубых жакетов» насчитывает 13 матчей, что является лучшим результатом в истории клуба. Кроме того, «Коламбус» набирает очки в 15 матчах подряд, что тоже является рекордом.
Обновил свои рекордные показатели и голкипер Сергей Бобровский, который приводит свою команду к победам в 11 матчах подряд.
Следующий матч «Коламбус» проведет в ночь на пятницу в гостях с «Виннипегом».
Матч
Коламбус - Бостон - 4:3 (3:2, 0:1, 1:0)
Голы:
Хартнелл (Ганье, Седлак), 3:02 (1:0). Джонс (Хартнелл, Саад), 8:47 (2:0). Калверт (Андерсон), 9:39 (3:0). Бэкес (Крейчи), 11:05 (3:1). Чарник (Нэш, Крюг), 12:00 (3:2). Крейчи (Бэкес, Спунер), 38:26 (3:3). Фолиньо (Веннберг, Веренски), 50:46 (4:3).
Место и дата
28 декабря 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция