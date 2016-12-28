Владимир Плющев: Вопрос в том, с какого места «молодежка» выйдет из группы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал выступление молодежной сборной страны на чемпионате мира, который проходит в Канаде.

- Основной задачей по-прежнему остается выход в плей-офф. Думаю, наша команда справится с ней.

Вопрос в том, с какого места мы выйдем. Это не принципиально, но достаточно значимо. При этом команде с такими амбициями, как у России, должно быть все равно, с какого места выходить. Она должна настраиваться на победу с любым соперником при любых обстоятельствах. Если команда играет недостаточно убедительно и в ней нет лидера, который за собой потащит партнеров, то выделять кого-то незачем. Я всегда говорю: «Команда выигрывает с тренером — команда проигрывает с тренером».

Жду проявления лидерских качеств со стороны капитана сборной Кирилла Капризова. Не могу сказать, что он провалил встречу с Канадой. Тут вообще стоит сказать, что наша сборная недостаточно хорошо выглядела в плане командной игры. Но именно сейчас очень многое будет зависеть от капитана, - заявил Плющев.

Напомним, во втором матче на молодежном чемпионате мира сборная России переиграла команду Латвии со счетом 9:1. Ранее россияне уступили канадцам (3:5).



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