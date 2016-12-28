Владимир Плющев: Вопрос в том, с какого места «молодежка» выйдет из группы
Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал выступление молодежной сборной страны на чемпионате мира, который проходит в Канаде.
- Основной задачей по-прежнему остается выход в плей-офф. Думаю, наша команда справится с ней.
Вопрос в том, с какого места мы выйдем. Это не принципиально, но достаточно значимо. При этом команде с такими амбициями, как у России, должно быть все равно, с какого места выходить. Она должна настраиваться на победу с любым соперником при любых обстоятельствах. Если команда играет недостаточно убедительно и в ней нет лидера, который за собой потащит партнеров, то выделять кого-то незачем. Я всегда говорю: «Команда выигрывает с тренером — команда проигрывает с тренером».
Жду проявления лидерских качеств со стороны капитана сборной Кирилла Капризова. Не могу сказать, что он провалил встречу с Канадой. Тут вообще стоит сказать, что наша сборная недостаточно хорошо выглядела в плане командной игры. Но именно сейчас очень многое будет зависеть от капитана, - заявил Плющев.
Напомним, во втором матче на молодежном чемпионате мира сборная России переиграла команду Латвии со счетом 9:1. Ранее россияне уступили канадцам (3:5).
29 декабря в 23:30 по Москве подопечные Валерия Брагина начнут встречу со сборной США.
Матч
Латвия (U-20) - Россия (U-20) - 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)
Голы:
Юртайкин (Дронов), 5:33 (0:1). Полунин (Капризов, Сидоров), 12:10 (0:2). Карнаухов (Гурьянов, Кудако), 17:39 (0:3). Капризов (Воробьёв, Полунин), 20:56 (0:4). Балчерс (Дзиеркалс), 23:42 (1:4 - бол.). Полунин (Рыков, Воробьёв), 24:21 (1:5). Беляев (Юртайкин, Алексеев), 25:04 (1:6). Капризов (Рыков, Воробьёв), 46:07 (1:7 - бол.). Тренин (Капризов, Полунин), 49:28 (1:8 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 56:07 (1:9 - бол.).
Место и дата
28 декабря 00:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция