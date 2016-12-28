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Тренер Андрей Максимов: Допинга в сборной России по шорт-треку быть не может, нам нечего бояться

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов решительно отверг подозрения в приеме его подопечными запрещенных препаратов.

- Я по этому поводу даже не переживаю. Потому что уверен и знаю, что наши спортсмены - все чистые. Ну не может быть в сборной России по шорт-треку допинга. Пусть боятся те, кто допинг принимал, а нам не за что опасаться. Раньше пытались обвинить наших спортсменов в применении мельдония, потом выяснилось, что это было ошибочное мнение, - заявил Максимов.

Ранее шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан направил в Международный союз конькобежцев (ISU) письмо, в котором попросил сообщить, упоминается ли он во второй части доклада Ричарда Макларена, возглавлявшего независимую комиссию WADA, которая вела расследование возможных допинговых махинаций на Олимпиаде-2014. 

На Олимпийских играх в Сочи Ан выиграл три золотые и одну бронзовую медали.

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