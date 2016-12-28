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«Гуанчжоу Эвергранд» предлагает 20 млн евро за Подольски

Источник:  Sport BildКомментарии

Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски может перейти в «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает Sport Bild.

Китайский клуб предложил 31-летнему футболисту оклад в 9 миллионов евро в год. «Гуанчжоу» готов заплатить «Галатасараю» 20 миллионов евро за немецкого форварда. Контракт Подольски с турками рассчитан до лета 2018 года. 

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 12 матчах за «Галатасарай», забил шесть голов и отдал три результативные передачи. 

Подольски в составе сборной Германии стал чемпионом мира в 2014 году, дважды становился бронзовым призером турнира (2006, 2010).  

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