Руководство «Лестера» готово потратить 30 миллионов фунтов на зимние трансферы

Руководители «Лестера» готовы предпринять решительные меры для улучшения турнирного положения команды в текущем сезоне АПЛ.

По информации The Telegraph, действующие чемпионы Англии намерены потратить 30 миллионов фунтов стерлингов на кадровые усиления в зимнее трансферное окно.

Клуб приложит все усилия для того, чтобы заполучить игроков, в которых заинтересован главный тренер Клаудио Раньери. В частности, речь идет о полузащитнике бельгийского «Генка» Уилфрида Ндиди, которому уже был предложен пятилетний контракт, и о защитнике «Бернли» Майкле Кине.

В данный момент «Лестер» занимает лишь 16-ю строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Раньери в 2017 году сразится с испанской «Севильей».

