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Тренер сборной Гаити: Народ штурмовал раздевалку, а мы там сидели, в этой ловушке…

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Гаити Патрис Неве рассказал L’Equipe о невыносимых условиях работы в команде.

«Мне не платили уже несколько месяцев. Рабочие условия стали просто невыносимыми, – завил тренер. – Давление невероятное… Настоящий кошмар был после матча с Французской Гвианой. Некоторые игроки прилетели за сутки до матча, уставшие, много часов провели в самолете. Вели 2:0 после первого тайма, но во втором развалились (проиграли 2:5 – прим. ред.). После матча битый час торчали, запершись в раздевалке. Вышли оттуда только под зашитой полиции. Народ штурмовал раздевалку, хотели выбить дверь, а мы там сидели, в этой ловушке: я, второй тренер Николя Сатуччи и игроки. При всем при этом, от нас требуют чего-то невероятного, даже хотели, чтобы мы обыграли Бразилию (проиграли 1:7)! Хотят, чтобы чуть ли не чемпионат мира выиграли! Я нормально воспринимаю критику, но создайте условия!

Обещали выдать зарплату в сентябре, потом в ноябре, в декабре. Но так ничего и не получил. Это вообще немыслимо: за неуплату у меня отключили телефон, интернет. Я вынужден платить свои кровные, мне ничего не возмещают. Говорят: нет денег…», – рассказал тренер.

Напомним, после трех туров в Кубке Америки сборная Гаити идет на последнем месте в группе: 0 очков, разница мячей 1:12. 

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