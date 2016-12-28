Дмитрий Песков: Мы обвинения в причастности госорганов к допингу категорически отрицаем

Дмитрий Песков: Нокаутирование ребенка, да еще и в прямом эфире – это повод для расследования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что участие детей в турнире по смешанным единоборствам – это повод для того, чтобы органы надзора провели расследование.