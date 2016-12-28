Дмитрий Песков: Мы обвинения в причастности госорганов к допингу категорически отрицаем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандальную статью The New York Times про государственную систему допинга в России.
- Мы не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник. Нужно проверить достоверность этих слов, пока мы не можем что-либо говорить», - отметил он. «Насколько оно соответствует действительности, насколько действительны слова, которые ей (Анцелиович) приписываются, что имелось в виду, в каком контексте - все это нужно понимать, чтобы делать какие-то выводы. Мы это (обвинения в причастности госорганов к допингу) категорически отрицаем, - заявил Дмитрий Песков, комментируя публикацию.
Согласно статье американского издания, исполняющая обязанности руководителя РУСАДА Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в России.