Стефан Эллиот: СКА играет очень уверенно, много забивает. Против них всегда непросто

Защитник «Ак Барса» Стефан Эллиот поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:3 Б).

– Это был неплохой матч, тяжелый, мы давно не играли, поэтому сначала было тяжело, совершили несколько невынужденных ошибок. Но затем собрались, стали действовать увереннее, отыгрались и выиграли по буллитам.

– СКА обычно играет в очень агрессивный, атакующий хоккей, как выстраивали игру в обороне, противодействовали форвардам соперника?

– Да, СКА играет очень уверенно, много забивает и играть против них всегда непросто. Мы знали об этом и готовились к непростой игре. Главным было не давать им бросать и играть в нашей зоне, не давать много свободы в атаке, владеть шайбой, у кого шайба – у того и преимущество, - приводит слова Эллиота «Реальное время».

Напомним, СКА проиграл «Ак Барсу» по буллитам со счетом 3:4. В составе армейцев дубль оформил Вадим Шипачев, еще одну шайбу забросил Евгений Дадонов. У «Ак Барса» отличились Федор Малыхин, Михаил Глухов и Иржи Секач. Победный буллит забросил Федор Малыхин.

Следующий матч армейцы проведут 29 декабря в Петербурге против «Локомотива». Клуб из Казани в этот же день дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

После 42 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 104 очка. Команда Зинэтулы Билялетдинова, проведя на три игры больше в Восточной конференции, занимает третью строчку с 87 очками.