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Стефан Эллиот: СКА играет очень уверенно, много забивает. Против них всегда непросто

Источник:  «Реальное время»Комментарии

Защитник «Ак Барса» Стефан Эллиот поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:3 Б).

– Это был неплохой матч, тяжелый, мы давно не играли, поэтому сначала было тяжело, совершили несколько невынужденных ошибок. Но затем собрались, стали действовать увереннее, отыгрались и выиграли по буллитам.

– СКА обычно играет в очень агрессивный, атакующий хоккей, как выстраивали игру в обороне, противодействовали форвардам соперника?
– Да, СКА играет очень уверенно, много забивает и играть против них всегда непросто. Мы знали об этом и готовились к непростой игре. Главным было не давать им бросать и играть в нашей зоне, не давать много свободы в атаке, владеть шайбой, у кого шайба – у того и преимущество, - приводит слова Эллиота «Реальное время».  

Напомним, СКА проиграл «Ак Барсу» по буллитам со счетом 3:4. В составе армейцев дубль оформил Вадим Шипачев, еще одну шайбу забросил Евгений Дадонов. У «Ак Барса» отличились Федор Малыхин, Михаил Глухов и Иржи Секач. Победный буллит забросил Федор Малыхин.

Следующий матч армейцы проведут 29 декабря в Петербурге против «Локомотива». Клуб из Казани в этот же день дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

После 42 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 104 очка. Команда Зинэтулы Билялетдинова, проведя на три игры больше в Восточной конференции, занимает третью строчку с 87 очками. 

Матч

Ак Барс - СКА - 4:3 Б. (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Дадонов 2:23 (0:1). Малыхин (Обухов, Охтамаа), 12:40 (1:1). Глухов (Захарчук, Пайгин), 14:36 (2:1). Шипачёв (Гусев), 17:44 (2:2). Шипачёв (Херсли, Белов), 22:23 (2:3). Секач 53:59 (3:3).

Победный буллит:

Малыхин - 4:3.

Место и дата

27 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция


СКА: Истории из жизни [спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]

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