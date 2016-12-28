Стефан Эллиот: СКА играет очень уверенно, много забивает. Против них всегда непросто
Защитник «Ак Барса» Стефан Эллиот поделился мнением о матче регулярного
чемпионата КХЛ против СКА (4:3 Б).
– Это был неплохой матч, тяжелый, мы давно не играли, поэтому
сначала было тяжело, совершили несколько невынужденных ошибок. Но затем
собрались, стали действовать увереннее, отыгрались и выиграли по буллитам.
– СКА обычно играет в очень агрессивный, атакующий хоккей, как
выстраивали игру в обороне, противодействовали форвардам соперника?
– Да, СКА играет очень уверенно, много забивает и играть против них всегда непросто. Мы знали об этом и готовились к непростой игре. Главным было не давать им бросать и играть в нашей зоне, не давать много свободы в атаке, владеть шайбой, у кого шайба – у того и преимущество, - приводит слова Эллиота «Реальное время».
Напомним,
СКА проиграл «Ак Барсу» по буллитам со счетом 3:4. В составе армейцев дубль
оформил Вадим Шипачев, еще одну шайбу забросил Евгений Дадонов. У «Ак Барса»
отличились Федор Малыхин, Михаил Глухов и Иржи Секач. Победный буллит забросил
Федор Малыхин.
Следующий
матч армейцы проведут 29 декабря в Петербурге против «Локомотива». Клуб из
Казани в этот же день дома сыграет с череповецкой «Северсталью».
После 42 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 104 очка. Команда Зинэтулы Билялетдинова, проведя на три игры больше в Восточной конференции, занимает третью строчку с 87 очками.
Матч
Ак Барс - СКА - 4:3 Б. (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Дадонов 2:23 (0:1). Малыхин (Обухов, Охтамаа), 12:40 (1:1). Глухов (Захарчук, Пайгин), 14:36 (2:1). Шипачёв (Гусев), 17:44 (2:2). Шипачёв (Херсли, Белов), 22:23 (2:3). Секач 53:59 (3:3).
Победный буллит:
Малыхин - 4:3.
Место и дата
27 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
СКА: Истории из жизни [спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]