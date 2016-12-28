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Андрей Рябинский: Проба Б Поветкина будет вскрыта в январе

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о том, как продвигается расследование допингового случая российского тяжеловеса Александра Поветкина.

- Проба Б будет вскрыта в январе. Также идет наше внутреннее расследование, результаты в альтернативных лабораториях пока не приходили. Больше половины команды Александра прошли полиграф, данные обрабатываются, - рассказал Рябинский.

Напомним, 17 декабря Поветкин должен был провести в Екатеринбурге бой за звание временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Однако за несколько часов до поединка стало известно о том, что допинг-проба Александра показала наличие в его организме следов применения запрещенного препарата остарина

В результате, Стиверн отказался выйти на ринг, а Поветкин в тот же день нокаутировал в шестом раунде француза Йоана Дюопа.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил о том, что расследование допингового случая Поветкина завершится после вскрытия пробы Б в 2017 году.

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