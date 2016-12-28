Архитектор Дмитрий Буш: Выкатных полей в мире всего четыре, поэтому каких-то нормативов на эту тему нет

Один из лучших проектировщиков стадионов в России Дмитрий Буш считает, что причина повышенной вибрации поля стадиона «Крестовский» не в том, что строители нарушили нормативы.

«Если возникает повышенная вибрация, когда по полю бегают футболисты, значит, жесткость конструкции этого «корыта», в которое помещен газон с грунтом, недостаточно высокая. Но таких выездных полей в мире всего четыре: пара «корыт» в Европе, одно в Японии, одно в США. Поэтому каких-то нормативов на эту тему нет. Надо как-то усиливать конструкцию. Но как? Очень сложно сказать. Ставить какие-то подпорки, мне кажется, это не вариант, – рассказал «Советскому спорту» главный архитектор «Проектного института уникальных сооружений «АРЕНА» Дмитрий Буш.

Напомним, что комиссия ФИФА забраковала из-за повышенной вибрации выкатное поле стадиона «Крестовский», на котором летом 2017-го должны проходить матчи Кубка конфедераций.