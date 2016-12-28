Светлана Журова: Никакой госпрограммы по допингу, конечно, нет
Олимпийская чемпионка
по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о публикации The New York Times.
«Мы не отрицаем, что было (употребление запрещенных препаратов – ред.). Мы подтверждаем, что есть какое-то количество людей, которые использовали допинг, но то, что есть какая-то государственная программа. Это схема: тренер, спортсмен, врач, их индивидуальное решение – и никакой госпрограммы, конечно, нет», – приводят РИА Новости слова Журовой.
Напомним, The New York Times сообщило о существовании допинг-системы в российском спорте, сделав такой вывод на основании слов исполняющей обязанности главы РУСАДА Анны Анцелиович, которая заявила о существовании «ведомственного заговора».
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