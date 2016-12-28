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Светлана Журова: Никакой госпрограммы по допингу, конечно, нет

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о публикации The New York Times.

«Мы не отрицаем, что было (употребление запрещенных препаратов – ред.). Мы подтверждаем, что есть какое-то количество людей, которые использовали допинг, но то, что есть какая-то государственная программа. Это схема: тренер, спортсмен, врач, их индивидуальное решение – и никакой госпрограммы, конечно, нет», – приводят РИА Новости слова Журовой.

Напомним, The New York Times сообщило о существовании допинг-системы в российском спорте, сделав такой вывод на основании слов исполняющей обязанности главы РУСАДА Анны Анцелиович, которая заявила о существовании «ведомственного заговора».

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