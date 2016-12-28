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День в истории. 45 лет назад Йохан Кройф впервые получил «Золотой мяч»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. 45 лет назад Йохан Кройф впервые получил «Золотой мяч»

28 декабря 1971 года голландский нападающий Йохан Кройф впервые стал обладателем «Золотого мяча».

В 1974 году Кройф стал первым в истории трехкратным обладателем этой награды. А всего он был номинирован на «Золотой мяч» восемь раз (1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1976, 1977, 1978).

Лучшие годы карьеры Йохан провел в амстердамском «Аяксе» (1964 - 1973) и «Барселоне» (1973 - 1978). Впоследствии он успешно тренировал эти же команды.

В 1971, 1972 и 1973 годах Кройф в составе «Аякса» становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

24 марта 2016 года Йохан Кройф ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. 

Отметим, что 40 лет назад, 28 декабря 1976 года свой второй «Золотой мяч» получил соперник Кройфа по финалу чемпионата мира-1974 немецкий защитник Франц Беккенбауэр, в будущем - главный тренер сборной Германии и президент «Баварии».

Франц Беккенбауэр: Если бы Кройф играл сегодня, то стоил бы миллиарды


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