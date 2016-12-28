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Юсков одержал победу на дистанции 1000 м на чемпионате России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Конькобежец Денис Юсков одержал победу на дистанции 1000 метров на чемпионате России, который проходит в Коломне.

Второе место занял Алексей Есин. Тройку замкнул Руслан Мурашов, ранее победивший на дистанции 500 метров. 

Ранее стало известно, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников пропустит чемпионат России в Коломне из-за травмы.  

Коломна 
Чемпионат России на отдельных дистанциях
Мужчины
1000 м

1. Денис Юсков (Москва) – 1.09,17
2. Алексей Есин (Московская обл. – Краснодарский край) – 1.09,82
3. Руслан Мурашов (Краснодарский край – Мурманская обл.) – 1.10,30

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