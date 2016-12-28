Юсков одержал победу на дистанции 1000 м на чемпионате России
Конькобежец Денис Юсков одержал победу на дистанции 1000 метров на чемпионате России, который проходит в Коломне.
Второе место занял Алексей Есин. Тройку замкнул Руслан Мурашов, ранее победивший на дистанции 500 метров.
Ранее стало известно, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников пропустит чемпионат России в Коломне из-за травмы.
Коломна
Чемпионат России на отдельных дистанциях
Мужчины
1000 м
1. Денис Юсков (Москва) – 1.09,17
2. Алексей Есин (Московская обл. – Краснодарский край) – 1.09,82
3. Руслан Мурашов (Краснодарский край – Мурманская обл.) – 1.10,30
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