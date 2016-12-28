Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)1 : 9Россия (U-20)
Хоккей  Канада (U-20)5 : 0Словакия (U-20)
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Хоккей  Дания (U-20)3 : 2Финляндия (U-20)
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джанни Инфантино: Система видеоповторов в футболе проявила себя очень хорошо

Источник:  ReutersКомментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино позитивно оценил опыт применения системы видеоповторов спорных игровых ситуаций в футболе.

- Система проявила себя очень хорошо, это шаг в верном направлении, - заявил Инфантино.

Напомним, рефери из Венгрии Виктор Кашшаи стал первым судьей в истории, кто воспользовался помощью видеоассистента в матче турнира, проходящего под эгидой ФИФА. Случилось это в полуфинале клубного чемпионата мира между японской командой «Касима Антлерс» и колумбийским «Атлетико Насьональ».

В начале марта 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил тестирование видеоповторов в футболе. А уже в апреле Инфантино выразил надежду, что данная система будет использована уже во время чемпионата мира-2018 в России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джанни Инфантино: Подавляющее большинство федераций выступают в пользу расширения чемпионата мираПрезидент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что его инициатива об увеличении количества стран-участниц чемпионатов мира по футболу получила поддержку на национальных уровнях.ФИФА может разрешить разговоры с арбитрами только капитанамВ ФИФА обсуждают правило, согласно которому только капитанам команд разрешат разговаривать с арбитрами. Об этом сообщил знаменитый американский форвард Марко ван Бастен, который сейчас является главой отдела технического развития организации.Джанни Инфантино: Футбол – не только Европы и Южная Америка, важно увеличить количество участников ЧМПрезидент ФИФА Джанни Инфантино снова выступил с инициативой увеличения количества участников чемпионатов мира по футболу.Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 – «Советскому спорту»: У ФИФА нет понятия отмены чемпионата мира. Он пройдет в РоссииГендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин заявил «Советскому спорту», что турнир в 2018 году в любом случае пройдет в России.УЕФА включил Мутко в список кандидатов в совет ФИФАВице-премьер правительства России Виталий Мутко вошел в список кандидатов от УЕФА в совет ФИФА.CAS сократил трансферный запрет «Реала» до января 2017 годаКак сообщает официальный сайт мадридского «Реала», Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок запрета на регистрацию новичков.Виталий Мутко готов сыграть с Джанни Инфантино в киберфутбольном матчеПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко готов сыграть с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино в киберфутбольном матче. Об этом Мутко сообщил на пресс-конференции.ФИФА дисквалифицировала домашний стадион сборной Чили за гомофобские кричалки фанатовДомашний стадион сборной Чили по футболу дисквалифицирован на два матча, сообщает официальный сайт ФИФА.Бывший президент Гондураса получил пожизненную дисквалификацию от ФИФАЭкс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас, который также ранее был главой местной федерации футбола, пожизненно дисквалифицирован ФИФА. Ему запрещено участие в любой футбольной деятельности.ФИФА оштрафовала федерации футбола Англии, Украины, Аргентины, Чили, Колумбии и других стран за нарушения во время матчейФИФА опубликовала список футбольных федераций стран, наказанных за различные нарушения во время матчей квалификации чемпионата мира и товарищеских матчей.Джанни Инфантино: Бойкот или лишение России ЧМ-2018 не решит проблем с допингомПрезидент ФИФА Джанни Инфантино считает, что бойкот или лишение чемпионатов мира России или Катара не решит проблем с допингом.Сергей Анохин: Все скептики видят, что ЧМ-2018 у России уже не отнятьПрезидент Московской федерации футбола Сергей Анохин заявил, что никто не сможет отнять у России право на проведение ЧМ-2018.ФИФА: Мы не ведем расследования в отношении МуткоПресс-служба ФИФА прокомментировала информацию о возможном проведении расследования в отношении вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко. Они сообщили, что на данный момент такое расследование не ведется.Зинедин Зидан: Нас озадачило, как много игроки «Касимы Антлерс» бегали и боролисьГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после финального матча клубного чемпионата мира против «Касимы Антлерс». Напомним, «Реал» обыграл японский клуб в дополнительное время со счетом 4:2.«Реал» завоевал 21-й международный титул и вышел на первое место по этому показателюПобеда в клубном чемпионате мира в Японии стала для «Реала» 21-м международным титулом. Это позволило испанскому клубу выйти на единоличное первое место среди всех клубов мира, опередив «Аль-Ахли» из Египта и «Барселону».Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу в финале клубного чемпионата мираМадридский «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира, проходящего в Японии.Виталий Мутко: Никаких уведомлений из ФИФА я не получалПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, что не получал никаких уведомлений от ФИФА.Финал клубного чемпионата мира. «Реал» (Мадрид) – «Касима Антлерс» - 4:2. Как это былоВ воскресенье в финале клубного чемпионата мира по футболу сыграют мадридский «Реал» и японский клуб «Касима Антлерс».«Атлетико Насьональ» стал бронзовым призером клубного ЧМКолумбийский «Атлетико Насьональ» в матче за третье место взял верх над мексиканской «Америкой» на чемпионате мира среди клубов.Джанни Инфантино: Система видеоповторов прекрасно зарекомендовала себяПрезидент ФИФА Джанни Инфантино доволен тем, как проходит эксперимент с использованием судьями видеоповторов на клубном чемпионате мира в Японии.

Джанни Инфантино
Джанни Инфантиновсе новости
ЧМ среди клубов
ЧМ среди клубовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ФИФА
ФИФА