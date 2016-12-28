Джанни Инфантино: Система видеоповторов в футболе проявила себя очень хорошо
Президент ФИФА Джанни Инфантино позитивно оценил опыт применения системы видеоповторов спорных игровых ситуаций в футболе.
- Система проявила себя очень хорошо, это шаг в верном направлении, - заявил Инфантино.
Напомним, рефери из Венгрии Виктор Кашшаи стал первым судьей в истории, кто воспользовался помощью видеоассистента в матче турнира, проходящего под эгидой ФИФА. Случилось это в полуфинале клубного чемпионата мира между японской командой «Касима Антлерс» и колумбийским «Атлетико Насьональ».
В начале марта 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил
тестирование видеоповторов в футболе. А уже в апреле Инфантино выразил надежду, что данная
система будет использована уже во время чемпионата
мира-2018 в России.
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