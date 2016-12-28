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Тренер сборной России: Кулижников вошел в заявку на чемпионат Европы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев сообщил состав национальной команды на чемпионат Европы.

- По составу у нас более или менее ясно. Это будет Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Алексей Есин. Запасным стоит Михаил Казелин. Так что заявлен Павел будет, но решение по старту Павла будет приниматься позже, поэтому у нас есть запасной, - сказал Дорофеев.

В классическом многоборье на январский чемпионат Европы будут заявлены Анна Юракова, Наталья Воронина, Ольга Граф, (запасная Елизавета Казелина), Денис Юсков, Данил Синицин, Сергей Трофимов (запасной Сергей Грязцов). В женском спринтерском многоборье выступят Екатерина Шихова, Екатерина Лобышева и Ольга Фаткулина.

Чемпионат Европы в многоборье пройдет в голландском Херенвене 6-8 января.

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