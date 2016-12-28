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Галлиани обсудит с агентом Луиса Адриано переход игрока из «Милана» в «Спартак»

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сегодня проведет встречу с агентом бразильского форварда Луиса Адриано.

По данным итальянских СМИ, на этих переговорах может быть принято окончательное решение о переходе 29-летнего игрока в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий заключит контракт с российским клубом, рассчитанный на 3,5 года, согласно которому его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.

За миланский клуб Луис Адриано сыграл 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи, а с 2007 по 2015 год форвард выступал за донецкий «Шахтер».

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