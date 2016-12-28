Получившая тяжелую травму фристайлистка Хольмлунд перевезена из Италии в Швецию

Бронзовый призер Олимпийских игр-2014 по фристайлу в ски-кроссе шведка Анна Хольмлунд перевезена в состоянии комы из Италии на родину, передает АP.

Сейчас спортсменка находится в палате интенсивной терапии одной из клиник Стокгольма.

Напомним, на прошлой неделе Хольмлунд получила тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения на тренировке в Италии. В Больцано ей сделали операцию, после чего она была помещена в состояние медикаментозной комы.