Получившая тяжелую травму фристайлистка Хольмлунд перевезена из Италии в Швецию
Бронзовый призер Олимпийских игр-2014 по фристайлу в ски-кроссе шведка Анна Хольмлунд перевезена в состоянии комы из Италии на родину, передает АP.
Сейчас спортсменка находится в палате интенсивной терапии одной из клиник Стокгольма.
Напомним, на прошлой неделе Хольмлунд получила тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения на тренировке в Италии. В Больцано ей сделали операцию, после чего она была помещена в состояние медикаментозной комы.
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