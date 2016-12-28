Джанни Инфантино: Подавляющее большинство федераций выступают в пользу расширения чемпионата мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что его инициатива об увеличении количества стран-участниц чемпионатов мира по футболу получила поддержку на национальных уровнях.

- Подавляющее большинство федераций выступают в пользу расширения турнира, предполагаемый формат с 48 участниками по времени будет проведен в те же сроки, что и привычный турнир с 32 командами, - заявил Инфантино.

По его мнению, предлагаемая реформа также поможет увеличить финансовую доходность мировых первенств.



Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России, а турнир 2022 года - в Катаре.

Ранее Джанни Инфантино выступил с идеей увеличить квоту стран-участниц турнира с 32 по 48 национальных сборных.