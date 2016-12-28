«Зенит» проявляет интерес к Тайсону
Как сообщает турецкое издание Fotospor, полузащитник «Шахтера» Тайсон
может продолжить карьеру в «Зените».
По информации издания, главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу хочет видеть бразильца в составе петербургского клуба. Также известно, что на футболиста претендует один китайский клуб, готовый заплатить за игрока 20 миллионов евро, и «Фенербахче». Однако агент Тайсона заявил, что его клиент не рассматривает вариант с турецкой командой.
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Отмечается, что бразилец не может договориться с «Шахтером» о новом
контракте. Соглашение 28-летнего полузащитника с «горняками» истекает 30 июня
2017 года
В сезоне-2016/17 Тайсон провел 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.
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