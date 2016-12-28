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Райан Гиггз может возглавить «Суонси»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз может занять пост главного тренера «Суонси».

Напомним, 27 декабря с поста наставника валлийской команды был снят американский специалист Боб Брэдли

Он возглавил «Суонси» 3 октября 2016 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

«Суонси» после 18 матчей английской премьер-лиги занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. В последнем матче под руководством Брэдли валлийский клуб 26 декабря был разгромлен на домашней арене «Вест Хэмом» со счетом 1:4.

По информации BBC, кроме Гиггза, на должность претендуют Крис Коулмэн, Найджел Пирсон и Гари Роуэтт. В июле текущего года Райан Гиггз покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

В следующем туре «Суонси» 31 декабря примет «Борнмут».

Матч

Суонси - Вест Хэм - 1:4 (0:1)

Голы

Айю 13 (0:1). Рид 50 (0:2). Антонио 78 (0:3). Льоренте 89 (1:3). Кэрролл 90 (1:4).

Состав

Суонси: Фабиански, Кингсли, Моусон, ван дер Хоорн, Ранхель, Бриттон, Корк, Фултон (Монтеро, 46, Дайер, 70), Роутледж, Сигурдссон, Борха (Льоренте, 46)

Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Огбонна, Ноубл, Нордтвейт, Антонио (Фегули, 84), Куяте, Пайе, Айю (Фернандес, 75), Кэрролл (Флетчер, 90)

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

26 декабря 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция

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