Райан Гиггз может возглавить «Суонси»

Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз может занять пост главного тренера «Суонси».

Напомним, 27 декабря с поста наставника валлийской команды был снят американский специалист Боб Брэдли.

Он возглавил «Суонси» 3 октября 2016 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

«Суонси» после 18 матчей английской премьер-лиги занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. В последнем матче под руководством Брэдли валлийский клуб 26 декабря был разгромлен на домашней арене «Вест Хэмом» со счетом 1:4.

По информации BBC, кроме Гиггза, на должность претендуют Крис Коулмэн, Найджел Пирсон и Гари Роуэтт. В июле текущего года Райан Гиггз покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

