Райан Гиггз может возглавить «Суонси»
Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз может занять пост главного тренера «Суонси».
Напомним, 27 декабря с поста наставника валлийской команды был снят американский специалист Боб Брэдли.
Он возглавил «Суонси» 3 октября 2016 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.
«Суонси» после 18 матчей английской премьер-лиги занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. В последнем матче под руководством Брэдли валлийский клуб 26 декабря был разгромлен на домашней арене «Вест Хэмом» со счетом 1:4.
По информации BBC, кроме Гиггза, на должность претендуют Крис Коулмэн, Найджел Пирсон и Гари Роуэтт. В июле текущего года Райан Гиггз покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».
Ryan Giggs is among the candidates Swansea City are considering to replace Bob Bradleyhttps://t.co/LJyjeqmIeL pic.twitter.com/RIfyX10vPP— BBC Sport (@BBCSport) 28 декабря 2016 г.
В следующем туре «Суонси» 31 декабря примет «Борнмут».
Матч
Голы
Айю 13 (0:1). Рид 50 (0:2). Антонио 78 (0:3). Льоренте 89 (1:3). Кэрролл 90 (1:4).
Состав
Суонси: Фабиански, Кингсли, Моусон, ван дер Хоорн, Ранхель, Бриттон, Корк, Фултон (Монтеро, 46, Дайер, 70), Роутледж, Сигурдссон, Борха (Льоренте, 46)
Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Огбонна, Ноубл, Нордтвейт, Антонио (Фегули, 84), Куяте, Пайе, Айю (Фернандес, 75), Кэрролл (Флетчер, 90)
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
26 декабря 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция