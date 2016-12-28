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«Амкар» интересуется вратарем и защитником «Тамбова»

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Два футболиста «Тамбова» - вратарь Олег Смирнов и правый защитник Алексей Рыбин - получили предложения от «Амкара», сообщил «Спортфакту» спортивный директор клуба ФНЛ Павел Худяков.

По его словам, в Перми хотят видеть этих игроков на январском сборе команды.

- Смирнов был в Перми на просмотре. Понравился. Теперь зовут еще на один сбор. Там же, в Турции, в январе ждут Рыбина. Отпустим ли?  Вряд ли. Одного из двух можем отдать, но вообще - самим нужно решать спортивные задачи, - сказал Худяков.

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