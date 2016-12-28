«Амкар» интересуется вратарем и защитником «Тамбова»

читайте также

Виталий Мутко: Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет Президент РФС Виталий Мутко не считает, что дальнейшая карьера полузащитника Александра Самедова находится под угрозой из-за затянувшегося перехода футболиста из «Локомотива» в «Спартак».

Бальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Яковлев может перейти в «Крылья Советов» Футболист махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев может продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов».

«Зенит» проявляет интерес к Тайсону Как сообщает турецкое издание Fotospor, полузащитник «Шахтера» Тайсон может продолжить карьеру в «Зените».

Галлиани обсудит с агентом Луиса Адриано переход игрока из «Милана» в «Спартак» Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сегодня проведет встречу с агентом бразильского форварда Луиса Адриано.

Руководство «Лестера» готово потратить 30 миллионов фунтов на зимние трансферы Руководители «Лестера» готовы предпринять решительные меры для улучшения турнирного положения команды в текущем сезоне АПЛ.

«Гуанчжоу Эвергранд» предлагает 20 млн евро за Подольски Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски может перейти в китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает Sport Bild.

«Зенит» интересуется Самарисом Греческий полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может продолжить карьеру в питерском «Зените», сообщает Zero Zero.

Шишкин хочет покинуть «Локомотив» Защитник Роман Шишкин хочет покинуть «Локомотив», сообщает «Спорт день за днем».

Бальде может перейти в ЦСКА ЦСКА может усилиться экс-форвардом краснодарской «Кубани» Ибрагимом Бальде, сообщают «Известия».

Сергей Веденеев: Не знаю, стоит ли Смолову уезжать из России Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился своим мнением о перспективах форварда «Краснодара» Федора Смолова. Он считает, что игроку, возможно, не стоит переходить в другой чемпионат.

Касильяс может стать игроком «Марселя» Интерес к голкиперу «Порту» Икеру Касильясу проявляет «Марсель». Об этом в своем твиттере сообщил журналист RTL и L’Equipe Бертран Лятур.

Мирча Луческу: Тиагу Майа? Мы даже не рассматривали его трансфер Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о слухах про трансфер полузащитника «Сантоса» Тиагу Майи.

Зачем «Зениту» Цаллагов? «Советский спорт» оценил перспективы потенциального новичка сине-бело-голубых.

Александр Бубнов: Цаллагов – конкурент для Смольникова, он может прогрессировать в «Зените» Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном трансфере защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова в «Зенит».

Гендиректор «Крыльев Советов» не подтверждает переход Цаллагова в «Зенит» Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не подтвердил информацию о переходе защитника самарского клуба Ибрагима Цаллагова в «Зенит».

Александр Бубнов: Молло – игрок для решения самых серьезных целей Футбольный эксперт Александр Бубнов высоко оценил игру нападающего «Крыльев Советов» Йоана Молло, отметив, что игрок не покинет самарскую команду в зимнее трансферное окно.

Цаллагов подписал контракт с «Зенитом» По информации издания «Спорт День за Днем», защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов стал игроком «Зенита».

Сокровища Сулеймана. Кому пригодятся лидеры «Анжи» «Советский спорт» разбирается, кто из футболистов махачкалинского клуба пригодился бы другим командам РФПЛ.