Яковлев может перейти в «Крылья Советов»

Футболист махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев может продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов».

– Полузащитник Павел Яковлев может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, вероятность перехода 25-летнего полузащитника в самарскую команду велика. При этом источник отметил, что заинтересованность в Яковлеве также проявлял тульский «Арсенал», однако решил отказаться от приобретения игрока.

Яковлев выступал за «Крылья Советов» на правах аренды с 2010 по 2012 год, а также в сезоне-2015/16.

Вчера «Анжи» распространил официальное заявление для болельщиков, в котором говорится, что клуб намерен продать ведущих игроков из-за финансовых проблем.

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