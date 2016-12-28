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«Енисей» пополнился американским форвардом

Источник:  БК «Енисей»Комментарии

«Енисей» подписал контракт с американским форвардом Энтони Хиллиардом, сообщается на официальном сайте клуба.

Хиллиард на протяжении четырех сезонов выступал во втором дивизионе NCAA, после чего отправился в Европу.

В странах Старого Света он сначала задержался на два года в Бельгии, а затем по году провел в Германии и Италии. В 2014 году баскетболист подписал контракт с финским клубом «Байзонс», также выступающим в Единой лиге ВТБ, а следом провел сезон и за еще один клуб из этого турнира - «Цмоки-Минск», являясь одним из лидеров команды.

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