«Енисей» пополнился американским форвардом
«Енисей» подписал контракт с американским форвардом Энтони Хиллиардом, сообщается на официальном сайте клуба.
Хиллиард на протяжении четырех сезонов выступал во втором дивизионе NCAA, после чего отправился в Европу.
В странах Старого Света он сначала задержался на
два года в Бельгии, а затем по году провел в Германии и Италии. В 2014 году
баскетболист подписал контракт с финским клубом «Байзонс», также выступающим в
Единой лиге ВТБ, а следом провел сезон и за еще один клуб из этого турнира - «Цмоки-Минск»,
являясь одним из лидеров команды.
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