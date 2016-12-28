Виталий Мутко: Идет работа по сдаче стадиона в Петербурге в эксплуатацию, работают службы Ростехнадзора

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о подписании акта о сдаче стадиона на Крестовском в эксплуатацию, которое должно состояться в ближайшие дни.

– Пока все по плану, никаких вопросов нет. Идет работа по сдаче объекта, работают службы Ростехнадзора. Это непростой процесс - документации тысяча томов, ситуация рабочая, нормальная. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - это достаточно непростая тема. Думаю, что завтра у меня будет четкий доклад на эту тему.

Сейчас идет сдача объекта, потом будет процесс его адаптации к чемпионату, Кубку конфедераций, оснащение, временная инфраструктура, периметр безопасности. До апреля, до первого матча, еще много тестовой работы предстоит. Но уже не со строительной точки зрения, а адаптационной работы, - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, ранее пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк написала в твиттере, что 26 декабря будут подписаны документы о сдаче стадиона на Крестовском острове в Петербурге.

В конце декабря стало известно, что «Зенит» проведет первый матч на новой арене 23 апреля 2017 года в чемпионате России против «Урала».

Строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 году. В конце декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.







