Давид Трезеге: «Монако» вполне по силам стать чемпионом Франции

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге считает, что линия нападения «Монако» лучше, чем у «ПСЖ».

«Монако» вполне по силам стать чемпионом Франции. Жардим (тренер монегасков – прим. ред.) знает, что делает, – заявил в интервью Le Parisien Трезеге. – Не хочу обидеть «Ниццу», но первое место разыграют «ПСЖ» и «Монако». Париж слишком зависим от Кавани, а вот у «Монако» замечательна вся линия нападения. И это может стать решающим фактором».

После 19 туров «Монако» идет на втором месте в чемпионате Франции, отставая от «Ниццы» на два очка и опережая «ПСЖ» на три.