РУСАДА: Слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста

РУСАДА выступило с официальным заявлением в связи с публикацией в New York Times, которое сообщило о наличии допинг-системы в российском спорте.

«В ответ на публикацию в газете New York Times РАА «РУСАДА» заявляет, что слова и.о. Генерального директора А.А. Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. В ходе беседы А.А. Анцелиович и журналисткой Ребеккой Руиз и.о. Генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны. К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство «РУСАДА» признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России. Хотелось бы подчеркнуть, что у «РУСАДА» нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта. Расследованием по данному делу занимается Следственный комитет Российской Федерации. Кроме того хотелось бы отметить твердую убежденность «РУСАДА», что у каждого обвиняемого спортсмена есть неотъемлемое право возражать на предъявленные обвинения.

Со своей стороны мы подтверждаем приверженность принципам борьбы с допингом и продолжаем свою деятельность в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Общероссийскими антидопинговыми правилами», – говорится в заявлении на официальном сайте РУСАДА.

Напомним, The New York Times сообщило о существовании допинг-системы в российском спорте, сделав такой вывод на основании слов исполняющей обязанности главы РУСАДА Анны Анцелиович, которая заявила о существовании «ведомственного заговора».