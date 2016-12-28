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Павел Колобков: Никакой системы поддержки допинга в России не было, нет и быть не может

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал скандальную статью The New York Times про государственную систему допинга в России.

- Я внимательно изучил статью и вообще не понял связи между названием статьи и ее содержанием. Заголовок полностью не соответствует содержимому. Пусть это останется на совести автора статьи. Подчеркиваю, что мы придерживаемся предыдущей позиции. Мы настаиваем на своей позиции в отсутствии государственной поддержки допинга в России. Россия предпринимала и предпринимает все усилия по борьбе с допингом. У нас одни из самых прогрессивных законов, связанных с этим. Никакой системы поддержки допинга в России не было, нет и быть не может.

Анцелиович не является ни государственным чиновником, ни чиновником вообще в принципе. Она является исполняющим обязанности руководителя РУСАДА. Минспорт сейчас не является его учредителем. РУСАДА – структура, которая работает по лекалам WADA. WADA признает или не признает РУСАДА соответствующим антидопинговому кодексу. РУСАДА не является государственной организацией, - сказал Колобков. 

Согласно статье американского издания, исполняющая обязанности руководителя РУСАДА Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в России. 

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