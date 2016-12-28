Фолиньо, Кросби и Холден – три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой дня признан нападающий «Коламбуса» Ник Фолиньо, забросивший победную шайбу в игре с «Бостоном» (4:3). Напомним, победная серия «Блю Джекетс» достигла уже 13 матчей.

Второй звездой стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который записал на свой счет гол и две результативные передачи во встрече с «Нью-Джерси» (5:2).

Третьей звездой стал защитник «Рейнджерс» Ник Холден, сделавший дубль в игре с «Оттавой» (4:3).