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Иванов и Созонов – лучшие бадминтонисты России 2016 года

Источник:  Национальная Федерация Бадминтона РоссииКомментарии

Национальная федерация бадминтона России (НФБР) признала пару Владимир Иванов/Иван Созонов победителями голосования в номинации «Бадминтонист года-2016», сообщается на официальном сайте НФБР.

Напомним, в этом году Иванов и Созонов завоевали бронзовые медали чемпионата Европы b вошли в восьмерку лучших на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, jyb стали победителями престижного турнира YONEX All England Open-2016 в парном разряде.

В номинации «Прорыв года» первенствовал 15-летний Георгий Карпов. В уходящем году он завоевал две бронзовые медали на юношеском первенстве Европы и занял третье место на взрослом чемпионате России.

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