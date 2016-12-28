Виталий Мутко: Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет

Президент РФС Виталий Мутко не считает, что дальнейшая карьера полузащитника Александра Самедова находится под угрозой из-за затянувшегося перехода футболиста из «Локомотива» в «Спартак».

- Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет. Это игрок большого калибра, один из лидеров сборной. Впереди у нас матч национальной команды. Если нужна будет моя помощь - разберемся, - цитирует Мутко агентство ТАСС.

Отметим, что ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил о том, что Самедов не выдерживает конкуренцию в команде. Также сообщалось, что Александр переведен в дубль.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 17 матчей за «Локомотив». Он забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

По словам президента железнодорожников Ильи Геркуса, сумма трансфера Самедова может составить 5 миллионов Евро. Главным претендентом на игрока по-прежнему остается лидирующий в чемпионате России «Спартак».







