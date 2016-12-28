Александр Бубнов: Не попадающих в состав игроков «Зенита» с российскими паспортами клубы чуть попроще оторвут с руками и ногами

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение по поводу того, что делать «Зениту» с футболистами, которые не попадают в состав.

- Во-первых, «Зениту» для борьбы на нескольких фронтах нужна длинная скамейка. Это не прихоть богатого клуба, а необходимость — иметь по два человека на каждую позицию. Ну, а если кто проигрывает конкуренцию и не готов ждать шанса, могут уйти в аренду. Игроков с российскими паспортами клубы чуть попроще оторвут с руками и ногами, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что после 17 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, в активе команды 35 очков. Лидирует в чемпионате «Спартак» с 40 баллами.