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Россия победила Египет на «Кубке Рижской думы»

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Сборная России одержала победу в своем стартовом матче на турнире «Кубок Рижской думы» с Египтом (24:23).

Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Ковалев, забивший пять голов.

В среду соперником сборной России станет Латвия, а в четверг команда Дмитрия Торгованова сыграет с Белоруссией.

Рига (Латвия)

«Кубок Рижской думы»

1-й тур

Россия – Египет – 24:23 (12:16)

Россия: Ковалев (5), Горбок (4), Сорока (3), Асланян (2), Деревень (2), Чипурин (2), Киселев (2), Атьман (2), Дибиров (1), Валиуллин (1).

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