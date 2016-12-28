Россия победила Египет на «Кубке Рижской думы»
Сборная России
одержала победу в своем стартовом матче на турнире «Кубок Рижской думы» с
Египтом (24:23).
Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Ковалев, забивший пять голов.
В среду соперником сборной России станет Латвия, а в четверг команда Дмитрия Торгованова сыграет с Белоруссией.
Рига (Латвия)
«Кубок Рижской думы»
1-й тур
Россия – Египет – 24:23
(12:16)
Россия: Ковалев (5), Горбок (4), Сорока (3), Асланян (2), Деревень (2), Чипурин (2), Киселев (2), Атьман (2), Дибиров (1), Валиуллин (1).
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