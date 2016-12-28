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Фаткулина – чемпионка России на 1000 м, Воронина – на 5000 м

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Конькобежка Наталья Воронина защитила титул чемпионки России на дистанции 5000 метров.

Второе место заняла Анна Юркова. Бронза досталась Виктории Филюшкиной.

Призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина стала чемпионкой страны на дистанции 1000 м. Она опередила Дарью Качанову на 0,21 секунды. тройку замкнула Екатерина Шихова.

Напомним, что чемпионат России проходит в Коломне и является отбором на чемпионат Европы. Предварительный состав сборной на чемпионат Европы, который пройдет в голландском Херенвене 6-8 января, ЗДЕСЬ.

Коломна
Чемпионат России на отдельных дистанциях
Женщины
5000 м

1. Наталья Воронина (Нижегородская обл.) – 7.03,94
2. Анна Юракова (Калужская обл.) – 7.04,19
3. Виктория Филюшкина (Московская обл.) – 7.20,23

1000 м

1. Ольга Фаткулина (Челябинская обл.) – 1.16,12
2. Дарья Качанова (Нижегородская обл.) – 1.16,33
3. Екатерина Шихова (Санкт-Петербург – Московская обл.) – 1.16,40

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