Дмитрий Торгованов: В матче с Египтом пробовали необычные варианты игры

Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов оценил игру команды в матче «Кубка Рижской думы» с Египтом (24:23).

«В этой игре в связи с кадровыми проблемами нам пришлось пробовать необычные варианты на площадке. На решение проблем потребовалось время. Постепенно удалось наладить игру в обороне. То, что мы в первом тайме пропустили 16 голов, а во втором только семь, красноречивое тому подтверждение. Хотелось бы отметить игру Виктора Киреева во втором тайме», – приводит слова Торгованова официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, самым результативным игроком матча стал Дмитрий Ковалев, забивший пять голов.

В среду соперником сборной России станет Латвия, а в четверг команда Дмитрия Торгованова сыграет с Белоруссией.