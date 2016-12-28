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Йосуа Киммих: Мне 21 год, Хаби Алонсо - 35. Когда-нибудь буду получать в «Баварии» больше игрового времени

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  TZКомментарии

Футболист «Баварии» Йосуа Киммих рассказал о том, на какой позиции он видит свое игровое будущее.

- Матч с «Лейпцигом» стал для «Баварии» одним из лучших за те полтора года, что я нахожусь в команде.

Сейчас мне 21 год, а Хаби Алонсо - 35. Конечно, я не могу привносить на позицию опорного хавбека необходимый опыт, но когда-нибудь смогу получить больше игрового времени. Это естественный процесс. В Мюнхене огромная конкуренция, но все будет зависеть от меня самого.

Хосеп Гвардиола предъявлял ко мне очень высокие требования, но он всегда давал мне возможности для самосовершенствования. Благодаря его подходу я стал видеть футбол совершенно иначе, - рассказал Киммих.

Отметим, что Йосуа Киммих играл на Евро-2016 за сборную Германии на позиции правого защитника. Карло Анчелотти в «Баварии» ныне рассматривает игрока в качестве центрального полузащитника.

В текущем сезоне Киммих забил за «Баварию» семь мячей в бундеслиге и Лиге чемпионов. Воспитанник «Штутгарта» стал игроком мюнхенского гранда летом 2015 года.


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