Игорь Шалимов: Возвращаем из аренды Комличенко

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что клуб возвращает нападающего Николая Комличенко из аренды. Он в последнее время выступал за чешский «Слован».

– Возвращаем из аренды Комличенко. Берем на сборы его, Жигулева и еще двух ребят из «Краснодара-2», за которыми внимательно слежу, – сказал Шалимов корреспонденту «Советского спорта».

21-летний Комличенко провел за «Слован» 12 матчей и забил три гола.