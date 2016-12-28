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Игорь Шалимов: Возвращаем из аренды Комличенко

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что клуб возвращает нападающего Николая Комличенко из аренды. Он в последнее время выступал за чешский «Слован».

– Возвращаем из аренды Комличенко. Берем на сборы его, Жигулева и еще двух ребят из «Краснодара-2», за которыми внимательно слежу, – сказал Шалимов корреспонденту «Советского спорта».

21-летний Комличенко провел за «Слован» 12 матчей и забил три гола.

Полностью интервью с Шалимовым ЗДЕСЬ

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Евгений Дзичковский
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