Букмекеры прогнозируют победу ЦСКА над московским «Динамо»
Букмекерские конторы значительно выше оценивают шансы ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
На победу армейцев в основное время они предлагают коэффициент 1,69, на викторию бело-голубых - 4,17.
Самым маловероятным исходом аналитики считают ничью, установив за нее коэффициент 4,19.
Встреча в Ледовом дворце ЦСКА начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
28 декабря 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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