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Букмекеры прогнозируют победу ЦСКА над московским «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы значительно выше оценивают шансы ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

На победу армейцев в основное время они предлагают коэффициент 1,69, на викторию бело-голубых - 4,17.

Самым маловероятным исходом аналитики считают ничью, установив за нее коэффициент 4,19.

Встреча в Ледовом дворце ЦСКА начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

ЦСКА - Динамо

Место и дата

28 декабря 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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