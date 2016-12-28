Марсьяль может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Севилью»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может в зимнее трансферное окно перейти в «Севилью». Об этом сообщил представитель 21-летнего француза Филипп Ламболи.

«Мы внимательно изучаем предложение «Севильи». Это очень хороший клуб, который занимает хорошее место в примере и играет в Лиге чемпионов. Также у команды отличный тренер. Это все, что я могу сказать», – приводит Sky Sports слова Ламболи.

В нынешнем сезоне Марсьяль забил один гол в 11 матчах премьер-лиги, также на его счету один гол в Лиге Европы и два гола в Кубке лиги.