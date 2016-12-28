Владимир Гранат: В 2016 году случилось потрясающее событие – у меня родился сын

Защитник «Ростова» Владимир Гранат рассказал, какие у него ассоциации с Новым годом.

- Это в первую очередь моя семья. В детстве нас было много в семье, и мы с нетерпением ждали праздника. Каждый год клали валенки под елку, ждали подарков. Когда стали старше, то перестали верить в Деда Мороза. Однажды мне подарили настольную игру, и я был счастлив. Правда она в валенок не влезла, поэтому ее рядом положили. Новый год я буду встречать в кругу семьи, скорее всего, дома. Для меня это важно, так как это семейный праздник.

Итоги года? В 2016-м году случилось потрясающее событие, у меня родился сын, поэтому уходящее время запомню на всю жизнь. Спасибо супруге за это.