Президент ФГСР: Все гребцы, пропустившие ОИ-2016, будут допущены к международным соревнованиям

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР), олимпийский чемпион 2004 года рассказал о встрече в с президентом Международной федерации гребного спорта (ФИСА) Жан-Кристоф Ролланом и исполнительным директором Мэттом Смитом.

– Несмотря на дефицит времени, мы обсудили достаточно много вопросов, – приводит пресс-служба ОКР слова Свирина. – Меня, прежде всего, интересовала оценка ФИСА ситуации с отстранением большинства российских гребцов от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По словам господина Роллана, Международный олимпийский комитет настаивал на дисквалификации всей нашей команды, но ФИСА удалось найти решение, при котором Россия все-таки была представлена на олимпийском турнире по академической гребле. Мои собеседники также отметили, что у ФИСА был хороший контакт с прежним руководством ФГСР и выразили надежду на развитие и укрепление этих отношений в будущем.

– Какова судьба российских гребцов, отстраненных от Игр в Рио?

– Меня заверили, что санкции распространялись только на олимпийский турнир. В дальнейшем все спортсмены, которые не смогли принять участие в Играх-2016, будут допущены к международным соревнованиям.