Диего Марадона: Трансфер Игуаина? Президент «Наполи» продал бы даже свою жену

Легендарный аргентинец Диего Марадона эмоционально прокомментировал сделку по продаже нападающего Гонсало Игуаина из «Наполи» в «Ювентус».

- Ювентус» сильнее «Наполи»? Это не так, отрыв в чемпионате не так уж велик. По игре туринцы ничуть не сильнее. Когда травмированные игроки вернутся в строй, «Наполи» сможет еще прибавить.

Что касается продажи Игуаина, я уже говорил, что его 36 голов в прошлом сезоне были настоящим чудом. Де Лаурентис (президент «Наполи» - прим. ред.) продал бы даже свою жену! Он видел, что «Ювентусу» нужен нападающий, и потому продал Гонсало. Думаю, такие решения всегда должны идти от сердца. Я выбрал «Наполи», а Игуаин выбрал «Ювентус». Времена меняются – раньше мы играли за эмблему клуба, а не только за деньги, - заявил Марадона.

Напомним, минувшим летом «Наполи» продал форварда сборной Аргентины Гонсало Игуаина в «Ювентус» за 90 миллионов евро.

В 17 проведенных матчах серии А текущего сезона 29-летний форвард забил 10 мячей.

В турнирной таблице серии А «Ювентус» опережает «Наполи» на семь очков.

