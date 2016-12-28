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Линделёф не станет игроком «Манчестер Юнайтед» в январе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации издания O Jogo, защитник «Бенфики» Виктор Линделёф останется в португальской команде как минимум до лета 2017 года.

Отмечается, что игрок сборной Швеции подпишет с клубом новый контракт, согласно которому сумма отступных за него составит 50 млн фунтов. Также сообщается, что руководство «Бенфики» не будет рассматривать предложения по футболисту до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Линделёф близок к переходу в зимнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 22-летний швед провел на клубном уровне 21 матч, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро, а его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2020 года. 

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»: Линделёфа можно сравнить с Рио Фердинандом

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