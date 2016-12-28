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«Челси» поборется с «Ювентусом» за полузащитника «Аталанты»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Франк Кесси
Франк КессиИсточник: ФК «Аталанта»

Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте планирует усилить состав лондонской команды в январе 2017 года.

Как сообщает издание The Sun, «синие» предлагают 20 млн фунтов за полузащитника «Аталанты» Франка Кесси. 

Ранее сообщалось, что на ивуарисйского футболиста претендуют английские клубы, а также туринский «Ювентус», который рассчитывает совершить сделку в январе 2017 года.

В нынешнем сезоне 19-летний Кесси провел во всех турнирах за «Аталанту» 15 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7,50 млн евро, а его контракт с клубом истекает летом 2017 года.

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