Лица братьев Диас украсили принадлежности для курения «травки»
Лица братьев бойцов смешанного стиля Нейта и Ника Диаса украсили приспособления и аксессуары для курения «живительных трав».
Спортсмены обнаружили фигурки своих голов на некоторых товарах в одном из специализированняых магазинов в Стоктоне.
Напомним, что оба неоднократно были замечены в курении «травкой», в том числе марихуаной. Ник после турнира UFC 183 в 2015 году был дисквалифицирован на пять лет, но сумел добиться сокращения наказания сроком до 18 месяцев. Его младший брат, Нейт, недавно на пресс-конференции после боя с Конором Макгрегором выкурил каннабидол.
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