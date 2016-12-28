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Филиппович перевесил Лаваля на 9 кг перед турниром Rizin Grand-Prix

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В Японии состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром Rizin Grand-Prix.

Хорватский боец смешанного стиля Мирко «Крокоп» Филиппович показал на весах 106 кг, а его соперник, Мохаммед Лаваль, - 97 кг.

Этот бой пройдет в рамках четверть-финала Гран-при 29 декабря в японском городе Саитама. В Гран-при примет участие сумоист Кайдо «Баруто» Хоовелсен (180 кг) против Цсиоши Косаки (101,1 кг), Хит Хирринг (124,5 кг) против Амира Алиакбари (116,1 кг), Валентин Молдавский (102,2 кг) против Саймона Байору (105,6 кг), а также за право стать запасным бойцом Гран-при Вадим Немков (104,8 кг) и Элисон Висенте (106,3 кг).

Четверть-финалы Гран-при состоятся 29 декабря, а полуфинал и финал пройдет за один день, 31 декабря.

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