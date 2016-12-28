Экс-чемпион UFC Джош Барнетт вновь пойман на допинге

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе 39-летний американец Джош Барнетт (35 побед, 8 поражений) провалил тестирование USADA на запрещенные вещества.

На данный момент, пока вина спортсмена не доказана, он переведен в список «потенциальных нарушителей».

Напомним, что Барнетт не в первый раз обвиняется в употреблении допинга. В 2001 году он был уличен в использовании анаболических стероидов. В 2002 году он сдал положительный тест на допинг после боя с Рэнди Кутюром и лишился звания чемпиона UFC. Ему пришлось со скандалом покинуть организацию.

В 2009 году Джош должен был провести бой против Федора Емельяненко, но вновь влип в неприятную историю. За десять дней до поединка в организме спортсмена нашли следы стероида Дростанола.

На данный момент Барнетт находится в Японии, где 29 декабря состоится турнир Rizin.