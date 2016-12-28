ФХР рассмотрит вопрос участия в Кубке Шпенглера олимпийской сборной России

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что федерация рассмотрит вопрос участия в Кубке Шпенглера олимпийской команды страны.

Ранее появилась информация, что турнир в 2017 году может быть реорганизован, чтобы привлечь ряд сборных команд перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане.

«Вопрос участия сборной в Кубке Шпенглера обсуждается ежегодно, мы поднимали его на правлении ФХР в прошлом году, - цитирует Ротенберга ТАСС. - В будущем мы рассмотрим возможность участия олимпийской сборной, поскольку только она может участвовать в этом кубке».

Напомним, олимпийская сборная России была создана в декабре прошлого года с целью подготовки резерва для национальной команды. Возглавляет ее входящий в тренерский штаб молодежной сборной страны Олег Браташ.







