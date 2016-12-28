M-1 Challenge 75. Султанахмедов сразится против Романова

3 марта на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75 в яркой и зрелищной битве сойдутся два потрясающих ударника.

В дело вернется бывший чемпион M-1 Challenge Магомед Султанахмедов (Горец, 18-5) и при этом спустится в полусреднюю весовую категорию, чтобы сразиться с набирающим ход Сергеем Романовым (Сечь PRO, 10-1).



Пять лет назад нокаутировав американского бойца Тайсона Джеффриса и защитив титул чемпиона организации в среднем весе, Магомед Султанахмедов из-за череды травм вынужден был, как тогда казалось, закончить карьеру бойца и много раз после этого он выступал в качестве рефери на турнирах по смешанным единоборствам. За свою карьеру он выигрывал титулы чемпиона M-1 Selection и M-1 Challenge, нокаутировался таких известных бойцов как Дмитрий Самойлов, Павел Кущ, Виктор Немков и Плинио Круз. Его потрясающее чутье панчера и стиль «One shoot – one kill», когда прицелившийся Магомед отправлял оппонентов в нокаут одним сокрушительным ударом, снискали Султанахмедову славу далеко за пределами нашей страны – в том числе в США и Японии. В прошлом году ожидалось возвращение грозного нокаутера на профессиональную арену смешанных единоборств, однако подвела очередная травма.

В грядущем сезоне 32-х летний спортсмен все же собирается напомнить о своих бойцовских качествах, нокаутирующих ударах, больших достижениях и попытаться снова завоевать пояс чемпиона M-1 Challenge. Для этого он сразу же решил померяться силами с одной из главных звезд нового поколения бойцов.



Дебютировав на турнирах M-1 Challenge весной уходящего 2016 года, всего за три боя Романов стал одной из главных звезд организации и магнитом для зрителей. Яркие победы над иностранными бойцами вывели его карьеру на совершенно новую орбиту, с которой рукой подать до титульного боя. Однако внезапное возвращение Тяж-Маги в организацию будет очень серьезной проверкой на прочность для молодого бойца и очень непростым испытанием, которое ему необходимо пройти, чтобы с полным правом претендовать на чемпионский пояс.



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Шавкат Рахмонов (Казахстан), 7-0 - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0



(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1



(До 84 кг), TBA - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2



(До 70,3 кг), TBA - Максим Дивнич (Москва), 12-2