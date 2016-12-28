Защитник «Краснодара» Енджейчик вернется в «Легию»

Защитник «Краснодара» Артур Енджейчик перейдет в «Легию», за которую выступал ранее, сообщает Przegląd Sportowy.

По данным издания, сумма трансфера составит один миллион евро, а соглашение с 29-летним поляком будет рассчитано на четыре года.

В этом сезоне Енджейчик в 13 матчах чемпионата России отметился одной голевой передачей.

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