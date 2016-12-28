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Борис Майоров: Сборную Латвии россияне раздавили классом

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о победе сборной России над латышами (9:1).

- В поединке с Латвией преимущество сборной России в классе проявилось мгновенно, - считает Борис Майоров. – Соперник мог бы попытать что-то противопоставить нам за счет характера. Но его у латышей тоже не оказалось. Их команда попросту рассыпалась под натиском россиян. И решающим фактором тут оказалось индивидуальное мастерство наших игроков.

Вспомните, как была заброшена первая шайба. Наш нападающий прорывается по левому флангу и буквально сминает соперника за счет правильной позиции и расположения корпуса. Затем выкатывается на ближнюю штангу и забивает. Сразу видно, что у игроков разный класс.

Напомним, что на молодежном чемпионате мира сборная России уступила канадцам – 3:5 и обыграла латышей – 9:1. В четверг наша команда проведет следующий матч в группе - со сборной США.

Матч

Латвия (U-20) - Россия (U-20) - 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)

Голы:

Юртайкин (Дронов), 5:33 (0:1). Полунин (Капризов, Сидоров), 12:10 (0:2). Карнаухов (Гурьянов, Кудако), 17:39 (0:3). Капризов (Воробьёв, Полунин), 20:56 (0:4). Балчерс (Дзиеркалс), 23:42 (1:4 - бол.). Полунин (Рыков, Воробьёв), 24:21 (1:5). Беляев (Юртайкин, Алексеев), 25:04 (1:6). Капризов (Рыков, Воробьёв), 46:07 (1:7 - бол.). Тренин (Капризов, Полунин), 49:28 (1:8 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 56:07 (1:9 - бол.).

Место и дата

28 декабря 00:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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