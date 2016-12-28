Борис Майоров: Сборную Латвии россияне раздавили классом

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о победе сборной России над латышами (9:1).

- В поединке с Латвией преимущество сборной России в классе проявилось мгновенно, - считает Борис Майоров. – Соперник мог бы попытать что-то противопоставить нам за счет характера. Но его у латышей тоже не оказалось. Их команда попросту рассыпалась под натиском россиян. И решающим фактором тут оказалось индивидуальное мастерство наших игроков.

Вспомните, как была заброшена первая шайба. Наш нападающий прорывается по левому флангу и буквально сминает соперника за счет правильной позиции и расположения корпуса. Затем выкатывается на ближнюю штангу и забивает. Сразу видно, что у игроков разный класс.

Напомним, что на молодежном чемпионате мира сборная России уступила канадцам – 3:5 и обыграла латышей – 9:1. В четверг наша команда проведет следующий матч в группе - со сборной США.